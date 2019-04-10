Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.04.2019 17:03
  • Son Güncelleme: 10.04.2019 17:03

Son dakika: Erdoğan başkanlığında toplandı

Merkez Yürütme Kurulu (), ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı.

AK Parti MYK Erdoğan başkanlığında toplandı

31 Mart yerel seçimlerinden sonra gerçekleşen ilk toplantısı saat 16.50'de başladı. Genel Merkezi'ndeki toplantı basına kapalı gerçekleşiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: AK Parti MYK Erdoğan başkanlığında toplandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri