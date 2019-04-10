31 Mart yerel seçimlerinden sonra gerçekleşen ilk MYK toplantısı saat 16.50'de başladı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı basına kapalı gerçekleşiyor.
Son dakika: AK Parti MYK Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
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