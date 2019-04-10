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  • Son Güncelleme: 10.04.2019 20:24

dakika: 'lı başkanlar mazbata alamayacak

dakika haberine göre 'lı Başkanlar mazbata alamayacak. Mazbatanın, yarışı ikinci bitiren isimlere verilmesi kararlaştırıldı.

KHK'lı başkanlar mazbata alamayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'dan yapılan açıklamada "KHK ile ihraç edilen başkanlara mazbata verilmeyecek. Mazbata, yarışı ikinci sırada tamamlayan isimlere verilecek.' denildi.

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