Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'dan yapılan açıklamada "KHK ile ihraç edilen başkanlara mazbata verilmeyecek. Mazbata, yarışı ikinci sırada tamamlayan isimlere verilecek.' denildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'dan yapılan açıklamada "KHK ile ihraç edilen başkanlara mazbata verilmeyecek. Mazbata, yarışı ikinci sırada tamamlayan isimlere verilecek.' denildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.