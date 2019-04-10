Artvin'in Yusufeli ilçesinde CHP’nin yaptığı itirazın ardından Yüksek Seçim Kurulu seçimin iptaline karar verdi. Karara göre, 2 Haziran’da yeniden seçime gidilecek. Artvin'in Yusufeli ilçesinde CHP'nin yaptığı itirazın ardından Yüksek Seçim Kurulu seçimin iptaline karar verdi. Karara göre, 2 Haziran'da yeniden seçime gidilecek. AYRINTILAR GELİYOR...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.