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  • Son Güncelleme: 10.04.2019 20:27

Son dakika: 'in Yusufeli ilçesinde 'nin itirazıyla iptal edildi

'in Yusufeli ilçesinde ’nin yaptığı itirazın ardından in iptaline karar verdi. Karara göre, 2 Haziran’da yeniden seçime gidilecek.

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