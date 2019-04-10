Başkan Erdoğan, Kerem Kınık'ı kutladı

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Kerem Kınık'a bir telgraf göndererek, tebrik etmiş ve başarı dileklerini iletmiştir" denildi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Kerem Kınık'a bir telgraf göndererek, tebrik etmiş ve başarı dileklerini iletmiştir" denildi.
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