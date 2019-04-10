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  • Son Güncelleme: 10.04.2019 19:30

Başkan Erdoğan, 'ı kutladı

Başkan , Türk Kızılay Genel Başkanlığına yeniden seçilen ’ı tebrik etti.

Başkan Erdoğan, Kerem Kınık'ı kutladı

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Kerem Kınık'a bir telgraf göndererek, tebrik etmiş ve başarı dileklerini iletmiştir" denildi.

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