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  • Son Güncelleme: 10.04.2019 20:33

’nin 'de ilk icraatı nı indirmek oldu

'in ilçesinde belediye başkanlığının dan ’ye geçmesinin hemen ardından belediye binasına asılan indirildi.

HDP’nin Mardin'de ilk icraatı Türk bayrağını indirmek oldu

'in ilçesinde belediye başkanlığının dan 'ye geçmesinin hemen ardından belediye binasına asılan indirildi. Kızıltepe Belediye Başkanlığına seçilen , mazbatasını alarak göreve başladı.

31 Mart'ta yapılan yerel lerde Kızıltepe Belediye Başkanlığına seçilen Nülifer Elik Yılmaz, ilçe seçim kuruluna giderek mazbaatasını aldı.
Mazbaatasını alan Yılmaz, Belediye binasına gelerek göreve başladı.

Göreve başlamasıyla Kayyum döneminde binaya asılan Türk bayraklarının belediye binasından kaldırıldığı görüldü.

Vatandaşlar "HDPnin bayrak hazımsızlığı daha ilk günden başladı yorumlarına neden oldu.

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