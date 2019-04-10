Bakan Albayrak, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bakan Albayrak paylaşımında "Milletimizin güvenliği ve huzurunu korumak gibi büyük ve şerefli bir mesuliyet için bütün varlığıyla görev yapan, gerektiğinde can veren ve gazi olan kahraman polislerimizi saygı ve minnetle anıyor, Türk Polis Teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Berat Albayrak'ın o paylaşımı:
İşte Bakan Berat Albayrak'ın o paylaşımı:
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