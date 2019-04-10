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  • Son Güncelleme: 10.04.2019 18:05

Bakan Albayrak, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk Polis Teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bakan Albayrak, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yılını kutladı
Bakan Albayrak paylaşımında "Milletimizin güvenliği ve huzurunu korumak gibi büyük ve şerefli bir mesuliyet için bütün varlığıyla görev yapan, gerektiğinde can veren ve gazi olan kahraman polislerimizi saygı ve minnetle anıyor, Türk Polis Teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Berat Albayrak'ın o paylaşımı:


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