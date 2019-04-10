Maduro'yu tanımayı sürdüreceğiz

Başkan Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Morales ile bir araya geldi. Bolivya'ya Filistin konusunda teşekkür eden Erdoğan, "Venezuela'da adeta eyalet valisi tayin eder gibi seçimle ilgisi olmayan bir kişiyi getirip bir ülkenin başına atamanın demokrasiyle bağdaşır bir yanı yoktur" dedi. Erdoğan, iki ülke arasındaki 113 milyon dolar olan ticaret hacminin 500 milyon dolara çıkmasını hedeflediklerini söyledi.