Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Artvin Yusufeli'nde seçimlerin iptal edilmesine karar verdi. Artvin'in Yusufeli ilçesinde CHP'nin yaptığı itirazın ardından Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim iptal edildi. Peki, Yusufeli'nde yeni seçim ne zaman yapılacak? İşte 31 Mart Yusufeli seçim sonuçları...

YUSUFELİ'NDE YENİ SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Artvin'in Yusufeli ilçesinde CHP'nin yaptığı itirazın ardından Yüksek Seçim Kurulu seçimin iptaline karar verdi. Karara göre, 2 Haziran'da yeniden seçime gidilecek.

31 MART'TA ARTVİN YUSUFELİ'NDE KİM KAZANDI?

Yusufeli'nde 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılan ilk sayımlarda, CHP'li aday Barış Demirci, 2 oy farkla seçimi önde bitirdi. 1015 nolu sandığa yapılan itirazlar üzerine yeniden yapılan sayımlarda ise AK Parti adayı Eyüp Aytekin 3 oy farkla, 1819 oyla seçimi kazandı. CHP adayı Barış Demirci ise 1816 oyda kaldı. Ancak bu sandıkta 4 adet oy pusulası tespit edilemedi.

CHP'li aday Barış Demirci'nin itirazı üzerine tutanak tutuldu, İl Seçim Kurulu'na itiraz edildi. Diğer itiraz konuları ile birlikte bu kez ilçede 6 sandıkta yeniden sayım yapıldı. Sayım sırasında bir sandıkta daha oy pusulası tespit edilemedi. Bu sayımlara göre AK Parti adayı Eyüp Aytekin, 1 oy farkla kazandı. İlçede toplamda 5 adet oy pusulası tespit edilemedi. Başkanlık oy pusulası çıkmayan zarfların tutanaklara işlenmediği de belirlendi.