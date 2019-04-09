Anadolu yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan bir açıklama yaparak İstanbul Büyükşehir Adayı Ekrem İmamoğlu'nun medya kuruluşları ve ailelerine yönelik tehdit dilini kınadı.

Anadolu yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan'ın açıklaması şu şekilde;

"Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kartal'daki bir konuşmasında bazı medya kurumlarını ve kurumların sahibi aileleri tehditvari sözlerle hedef göstermiştir.

Medya camiası için Skandal ifadeler kullanan İmamoğlu, "Gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim" demiştir. İmamoğlu, bu sözleriyle neyi kastetmek istemiştir? Göreve gelirse bu medya kuruluşlarını kapatmak mı istemektedir? Ambargo mu uygulayacaktır?

İmamoğlu'nun daha başkan bile seçilmeden yaptığı tehditler bizleri endişelendirmektedir.

Ekrem İmamoğlu'nun bu tehdit dilini 320 Anadolu Medyası adına kınadığımızı ifade ediyor, medya kuruluşları olarak bir özür beklediğimizi ifade ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."