Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan CİMER, ana faaliyet alanlarımız arasında bulunan devlet-toplum ilişkisini güçlendirmek bağlamında çok önemli bir fonksiyon icra ediyor." dedi.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak ilk uluslararası ödülü aldıklarını belirten Altun, BM Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Cenevre'de düzenlediği Dünya Bilgi Toplumu Zirvesinde CİMER'in "Bilgiye Erişim" alanında 366 proje arasından "En İyi Proje" olarak seçilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.



18 KATEGORİDE 1.064 PROJE YARIŞTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 18 kategoride toplam 1.064 adayın katılımıyla gerçekleştirilen ve 2 milyondan fazla oyun kullanıldığı yarışmada CİMER ile "Bilgiye Erişim" kategorisinde en çok oyu alan 5 proje arasına girerek ''WSIS Prize 2019 Champion" ödülünün sahibi oldu.





8 Nisan 2019'da başlayan "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmak İçin Bilgi ve İletişim Teknolojileri" teması ile 12 Nisan'a kadar devam edecek olan Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Forumu, bilgi iletişim teknolojilerinin gelişimiyle ilgili geniş bir topluluğun her yıl bir araya gelmesini sağlıyor.

Zirve, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), UNESCO, UNDP ve UNCTAD'ın işbirliği kapsamında organize ediliyor.