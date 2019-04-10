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  • Son Güncelleme: 10.04.2019 17:25

CİMER ile “En ” ödülü aldı

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından Cenevre'de gerçekleştirilen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesinde (WSIS), bünyesinde faaliyet gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) “” kategorisinde 366 proje arasından “En ” olarak seçildi.

BM'den CİMER'e “En İyi Proje” ödülü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. , ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın talimatıyla kurulan CİMER, ana faaliyet alanlarımız arasında bulunan devlet-toplum ilişkisini güçlendirmek bağlamında çok önemli bir fonksiyon icra ediyor." dedi.

olarak ilk uluslararası ödülü aldıklarını belirten Altun, BM Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Cenevre'de düzenlediği Dünya Bilgi Toplumu Zirvesinde CİMER'in "" alanında 366 proje arasından "En " olarak seçilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

18 KATEGORİDE 1.064 PROJE YARIŞTI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 18 kategoride toplam 1.064 adayın katılımıyla gerçekleştirilen ve 2 milyondan fazla oyun kullanıldığı yarışmada CİMER ile "Bilgiye Erişim" kategorisinde en çok oyu alan 5 proje arasına girerek ''WSIS Prize 2019 Champion" ödülünün sahibi oldu.

8 Nisan 2019'da başlayan "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmak İçin Bilgi ve İletişim Teknolojileri" teması ile 12 Nisan'a kadar devam edecek olan Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Forumu, bilgi iletişim teknolojilerinin gelişimiyle ilgili geniş bir topluluğun her yıl bir araya gelmesini sağlıyor.

Zirve, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), UNESCO, UNDP ve UNCTAD'ın işbirliği kapsamında organize ediliyor.

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