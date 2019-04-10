Sözde komedyen Tolga Çevik'ten ırkçı paylaşım!

31 Mart yerel seçimleri sonrası sandıkta patlak veren hırsızlık skandallarından sonra AK Parti hukuki süreç başlatarak gerçeğin ortaya çıkarılması için düğmeye bastı.

AK Parti'nin bu girişiminden rahatsız olan sözde komedyen Tolga Çevik, Twitter hesabından ırkçı bir paylaşımda bulundu.





"İSTANBUL'DA BİZDEN FAZLA MÜLKLERİ VAR"

Çevik yaptığı paylaşımda, "Bence haklılar. Oylar tekrar sayılmalı, hatta Katarlılar saymalı, Suudiler onaylamalı, Suriyeliler alkışlamalı. Sonuçta İstanbul'da bizlerden fazla mülkleri var…" ifadelerini kullandı.







ŞANSIN BÖYLESİ!

Tolga Çevik'in skandal paylaşımına sosyal medyadan da tepkiler yağdı. Ünlü komedyen Jim Carrey'nin Yemen'deki masum çocuklar hakkında yaptığı duyarlı paylaşımı hatırlatan sosyal medya kullanıcıları, "Birisi dünyaya insanlık dersi veriyor, diğeri faşistçe saldırıyor" diyerek dünyaca ünlü komedyen Jim Carrey'nin duyarlı paylaşımı karşısında Tolga Çevik'in ırkçı paylaşımına tepki gösterdi.







YENİ ZELANDA TERÖRİSTİ İLE AYNI ZİHNİYET!

Tolga Çevik'in bu ırkçı paylaşımı Yeni Zelanda'da katliam yapan terörist Tarrant'ı hatırlattı. Terörist Tarrant da benzer şekilde yayınladığı manifestoda "Göçmenler yüzünden azınlığa düştük" söylemini kullanmıştı.



