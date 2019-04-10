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  • Son Güncelleme: 10.04.2019 14:37

'den hakkında skandal uyarı!

tarafından yine hakkında skandal bir adım atıldı. Bakanlık, aralarında Türkiye'nin de olduğu 35 ülke hakkında “K” (kaçırılma) riski koduyla seyahat uyarısı yayınladı.

ABD'den Türkiye hakkında skandal uyarı!
, hakkında provokatif ve algı yaratma amaçlı karalama kampanyalarına devam ediyor. Gerek medyasıyla gerek akademik yayınlarıyla sürekli Türkiye karşıtı propagandalara imza atan ABD'de son skandal 'ndan geldi.

TÜRKİYE'YE KARŞI SEYAHAT UYARISI
ABD Dışişleri Bakanlığı bir duyuru yayınlayarak aralarında Türkiye'nin de olduğu 35 ülke hakkında "K" (kaçırılma) riski koduyla seyahat uyarısı yaptı.
Türkiye hakkında hiçbir haklı gerekçe olmaksızın yapılan bu provokatif uyarı büyük tepki çekti.



"MISIR BİLE DAHA GÜVENLİ"
ABD'nin ikiyüzlü tutumu listeye dahil ettiği ülkelerle bir kez daha gün yüzüne çıktı. Türkiye'yi sırf siyasi sebeplerle uyarı listesine dahil eden ABD; 'ı bile Türkiye'den daha güvenli olarak lanse etti.

Öte yandan kontrolündeki Doğu için seyahat uyarısında bulunan ABD, Ukrayna'nın Batı tarafını listeye dahil etmedi!


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