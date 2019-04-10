ABD'den Türkiye hakkında skandal uyarı!

ABD, Türkiye hakkında provokatif ve algı yaratma amaçlı karalama kampanyalarına devam ediyor. Gerek medyasıyla gerek akademik yayınlarıyla sürekli Türkiye karşıtı propagandalara imza atan ABD'de son skandal Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.
TÜRKİYE'YE KARŞI SEYAHAT UYARISI
ABD Dışişleri Bakanlığı bir duyuru yayınlayarak aralarında Türkiye'nin de olduğu 35 ülke hakkında "K" (kaçırılma) riski koduyla seyahat uyarısı yaptı.
Türkiye hakkında hiçbir haklı gerekçe olmaksızın yapılan bu provokatif uyarı büyük tepki çekti.
"MISIR BİLE DAHA GÜVENLİ"
ABD'nin ikiyüzlü tutumu listeye dahil ettiği ülkelerle bir kez daha gün yüzüne çıktı. Türkiye'yi sırf siyasi sebeplerle uyarı listesine dahil eden ABD; Mısır'ı bile Türkiye'den daha güvenli olarak lanse etti.
Öte yandan Rusya kontrolündeki Doğu Ukrayna için seyahat uyarısında bulunan ABD, Ukrayna'nın Batı tarafını listeye dahil etmedi!
TÜRKİYE'YE KARŞI SEYAHAT UYARISI
ABD Dışişleri Bakanlığı bir duyuru yayınlayarak aralarında Türkiye'nin de olduğu 35 ülke hakkında "K" (kaçırılma) riski koduyla seyahat uyarısı yaptı.
Türkiye hakkında hiçbir haklı gerekçe olmaksızın yapılan bu provokatif uyarı büyük tepki çekti.
"MISIR BİLE DAHA GÜVENLİ"
ABD'nin ikiyüzlü tutumu listeye dahil ettiği ülkelerle bir kez daha gün yüzüne çıktı. Türkiye'yi sırf siyasi sebeplerle uyarı listesine dahil eden ABD; Mısır'ı bile Türkiye'den daha güvenli olarak lanse etti.
Öte yandan Rusya kontrolündeki Doğu Ukrayna için seyahat uyarısında bulunan ABD, Ukrayna'nın Batı tarafını listeye dahil etmedi!
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