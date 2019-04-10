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  • 10.04.2019 14:10
  • Son Güncelleme: 10.04.2019 14:10

'a terör örgütü propagandasından hapis cezası

Terör örgütü 'nın hendekler kazarak kalkışma eylemlerinde bulunduğu sırada örgüt lehine bildiri yayınlayan 1128 akademisyen arasında bulunan Doç. Dr. hakkında mahkeme kararını verdi.

Koray Çalışkan'a PKK'ya destekten hapis cezası

"Barış İçin Akademisyenler" adı altında devleti katliam yapmakla suçlayan "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzalayan Doç. Dr. , hakkında, yargılamasının yapıldığı İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay ceza verildi.

Türkiye'nin birçok üniversitesinden 1128 akademisyen, 2016 yılında devleti katliam yapmakla suçlayan skandal bir bildiriye imza atmış, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu'sunda kazılan hendekleri, kurulan barikatları ve terör örgütünün yerel halka yaptığı zulmü görmezden gelerek PKK ve HDP düşüncesini içeren ifadelerin yer aldığı bildiriyi imzalamıştı.

KORAY ÇALIŞKAN 2 YIL ÜÇ AY CEZA ALDI
O dönem Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çalışan Doç. Dr. Koray Çalışkan da Barış İçin Akademisyenler adıyla imzalanan "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imza atanlardandı.

Bu nedenle hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dava açılan ve İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Terör örgütü propagandası" yapma suçundan yargılananan Koray Çalışkan ceza aldı. Çalışkan, bugün İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında "Terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle 2 yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

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