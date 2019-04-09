Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 09.04.2019 15:31
  • Son Güncelleme: 09.04.2019 15:36

Son dakika: 'den yargılanan 'a 15 yıl hapis cezası

'den yargılanan Balyoz davası savcısı , ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'den yargılanan Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası
Fetullahçı Terör Örgütü'ne () üye olmak suçundan yargılanan ve meslekten ihraç edilen Balyoz davası savcılarından , "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: FETÖ'den yargılanan Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri