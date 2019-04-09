Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yargılanan ve meslekten ihraç edilen Balyoz davası savcılarından Hüseyin Kaplan, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Son dakika: FETÖ'den yargılanan Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası
FETÖ'den yargılanan Balyoz davası savcısı Hüseyin Kaplan, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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