İçişleri Bakanı Soylu, yılbaşından bugüne tüm terör örgütlerinden 13 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Soylu açıklamasında ayrıca "Uyuşturucuyla mücadelede yılbaşından bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tutuklama sayısı 6 bin 320'dir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında şunları belirtti:

Bütün terör örgütlerinden sadece yılbaşından bugüne kadar 13, 2017 yılından bugüne kadar da toplam 259 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Sadece yılbaşından bugüne kadar örgüte katılım 26, ikna edilerek adalete teslim edilen terörist sayısı ise 66 dır. 2017 yılından bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam PKKlı terörist sayısı 3 bin 528 kişidir.