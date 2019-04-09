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  • Son Güncelleme: 09.04.2019 17:47

merkezli 17 ilde operasyonu: 27 şüpheli gözaltında

merkezli 17 ilde terör örgütü 'a yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya merkezli 17 ilde DEAŞ operasyonu!

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 17 ilde terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında DEAŞ'la irtibatlı olduğu iddia edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla Sakarya merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgüt adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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