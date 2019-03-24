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  • Son Güncelleme: 24.03.2019 12:20

'da yakalanan 'ın bölge sorumlusu itirafçı oldu

'da yakalanıp, tutuklanan terör örgütü 'ın 'nin Halep ve Deyrizor bölge sorumlusu, emir komutanı (27) cumhuriyet savcısına terör örgütünü anlattı. Etkin pişmanlık yasasından faydalanmak isteyen Tahen için cumhuriyet savcısı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak'tan 10 yıl ve 3713 Terörle Mücadele Kanunun 5. Maddesine göre, ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açtı.

DEAŞ'ın bölge sorumlusu itirafçı oldu
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Şubat 2019 tarihinde düzenlenen operasyonda, merkez Yıldırım ilçesinde bir binanın bodrum katında yaşayan DEAŞ terör örgütü üyesi Suriye vatandaşı İbrahim Tahen yakalandı. 4 Mart 2019 tarihinde adliyeye sevk edilen İbrahim Tahen, tutuklanarak Bursa H Tipi Cezaevi'ne konuldu.

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