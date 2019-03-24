Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Şubat 2019 tarihinde düzenlenen operasyonda, merkez Yıldırım ilçesinde bir binanın bodrum katında yaşayan DEAŞ terör örgütü üyesi Suriye vatandaşı İbrahim Tahen yakalandı. 4 Mart 2019 tarihinde adliyeye sevk edilen İbrahim Tahen, tutuklanarak Bursa H Tipi Cezaevi'ne konuldu.
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