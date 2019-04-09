Sosyal ağ Facebook reklamlarından Türkiye'de KDV kesilmesine resmen başlandı. Türkiye'deki reklam veren hesaplara "KDV numaranızı ekleyin" uyarısı yapan Facebook, uygulamayı 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe aldı. Konuya ilişkin olarak resmi bilgilendirme de yine Facebook tarafından yapıldı.

FACEBOOK ARTIK KDV'YE DAHİL

Facebook Business'ın "faturalandırma ve vergiler" bölümünde "Türkiye katma değer vergisi hakkında" başlıklı bir bilgilendirme yazısı yayınlandı.

Yazıda, "1 Nisan 2019 tarihinden itibaren, Türkiye vergi kanunlarında yakın zamanda yapılan değişiklik sebebiyle, Facebook Ireland şirketi artık Türkiye'de yerleşik olmayan bir kurum olarak KDV'ye tabi olacaktır. İşletmesi Türkiye'de bulunan ve geçerli bir Türkiye KDV numarası sağlamamış tüm reklam verenlerden Facebook'tan satın alınan reklam hizmetleri için yüzde 18 KDV alınacaktır" denildi.

Düzenlemeye göre, vergiden hem Facebook hem de reklam veren sorumlu olacak.

Ancak, Facebook reklam verenden 100 liralık reklam ücretinin 18 liralık KDV'sini devlete ödemesini sonra 100 lirayı da tarafına geçmesini talep edecek.

Facebook, aksi durumda ise "100 liranın 82 lira olarak ödendiğini varsayarım; benim de yüzde 18'lik sorumluluğum va"' şeklinde hareket edecek.

Uzmanlar, sosyal medya şirketlerinden yılda 500 milyon lira gelir edilmesini bekliyor.