Diyarbakır'da Et ve Süt Kurumu'na EYP'li saldırı

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK yandaşı bir grup, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik semtindeki Et ve Süt Kurumuna el yapımı patlayıcı attı.
Saldırıda EYP'ler kurumun önünde park halindeki kamyon ve 2 otomobile isabet etti. Can kaybı ve yaralananın olmadığı saldırıda, bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Olay yerine gelen polis ekiplerince cadde trafiğe kapatılarak, saldırıya ilişkin inceleme başlatıldı.
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