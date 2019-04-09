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  • Son Güncelleme: 09.04.2019 20:18

'da Et ve 'na 'li saldırı

'da, terör örgütü yandaşlarının Et ve 'na yönelik el yapımı patlayıcılı () saldırısında bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Diyarbakır'da Et ve Süt Kurumu'na EYP'li saldırı

Alınan bilgiye göre, terör örgütü yandaşı bir grup, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik semtindeki Et ve na el yapımı patlayıcı attı.

Saldırıda 'ler kurumun önünde park halindeki kamyon ve 2 otomobile isabet etti. Can kaybı ve yaralananın olmadığı saldırıda, bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince cadde trafiğe kapatılarak, saldırıya ilişkin inceleme başlatıldı.

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