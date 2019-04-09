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  • Son Güncelleme: 10.04.2019 00:55

harekat bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

'ndan () harekat bölgesinde 'ta teröristlerin havan saldırısı sonucu yaralanan bir askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu belirtildi.

10 gündür tedavi görüyordu! Şehit oldu

Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, harekat bölgesinde 'ta teröristlerin havan saldırısı sonucu yaralanan bir askerin tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."ifadesine yer verildi.

NİĞDE'YE ŞEHİT ACISI DÜŞTÜ
DHA'nın haberine göre, 'nin Azez ve Afrin bölgeleri arasındaki Melkiye'de Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye 31 Mart'ta teröristler tarafından havanlı saldırı gerçekleşti. 1 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan Uzman Onbaşı Halis Sayın, 'teki hastaneye kaldırıldı. 10 gündür tedavi altında olan Sayın, bugün şehit oldu. Nişanlı oluduğu belirtilen şehidin cenazesinin, yarın Gaziantep'te yapılacak törenin ardından 'ye getirileceği ve Orhanlı kasabasında toprağa verileği bildirildi.

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