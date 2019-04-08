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  • Son Güncelleme: 08.04.2019 09:02

'da feci kaza! Otomobil ile servis aracı çarpıştı yaralılar var

Sancaktepe'de TEM Otoyolu'nda bir otomobil ile servis aracı çarpıştı. Kaza sonrası 4'ü ağır, 6 kişinin yaralandığı öğrenilirken trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Sancaktepe TEM Otoyolu yan yolda bir otomobil ile özel bir şirkete ait yolcu servis minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu yan yolda meydana geldi. İçinde 5 kişinin bulunduğu otomobil kayganlaşan yolda döndüğü sırada özel bir şirkete ait yolcu servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, otomobilde bulunan 5 kişiden 4'ü ağır, bir kişi de hafif şekilde yaralandı. Servis minibüsünün sürücüsünün de kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sırasında araçta sıkışan 2 kişi olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de yolu bir süre ulaşıma kapattı.

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