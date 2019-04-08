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  • Son Güncelleme: 08.04.2019 09:33

'nda trafiği kilitleyen kaza

Körfez civarında 2 TIR çarpışarak yola devrildi. Meydana gelen kaza sonucunda TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik kilitlenirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Körfez mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyir halinde olan sürücü ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 tır kaza sonucu otoyola devrildi. Meydana gelen kaza sonucu bir tırda bulunan büyükbaş hayvanlar da yola savruldu. TEM otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kazada, olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı.

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