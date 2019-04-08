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  • 08.04.2019 19:13
  • Son Güncelleme: 08.04.2019 19:13

'nde bakım çalışması yapılacak

İstanbul'da trafiğe çıkanları ilgilendiren bir haber geldi. Unkapanı (Atatürk) Köprüsü çalışması nedeniyle bu gece (9 Nisan'da) 00.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

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