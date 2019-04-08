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  • Son Güncelleme: 08.04.2019 19:18

Eşinin ölümünü okunan seladan öğrendi, kalp krizinden yaşamını yitirdi

’ın Alaplı ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ’ı (74) kaybettiğini köyde okunan seladan anlayan 55 yıllık eşi Hacıkadın Karadağ (73) da, kalp krizi sonucu öldü. Karadağ çifti yan yana toprağa verildi.

Acı haberi seladan öğrendi! Yan yana toprağa verildiler

Alaplı'ya bağlı Kocaali köyünde yaşayan , sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. , amcasının ölüm haberi üzerine köyde cenaze namazı için hazırlıklara başladı. Köy camisinde okunan selanın ardından eşinin öldüğünü anlayan Hacıkadın Karadağ da evde fenalaştı. Yakınları tarafından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hacıkadın Karadağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çiftin 2 çocuğu ve yakınları aldıkları iki acı haberle yıkıldı.

55 yıllık evli Hacıkadın ve Ali Karadağ çifti Kocaali Köyü Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

"BİRBİRLERİNİ ÇOK SEVERLERDİ"
Kocaali Köyü Muhtarı Önder Karadağ, amcasının ölüm haberi üzerine köy camisinden sela verdiklerini, yengesi Hacıkadın Karadağ'ın selayı duyduğunu belirterek, "Köy camisinden sela okunduktan sonra imam, amcamın ismini okudu duyuru için. Yengem evde selayı duymuş. O da yüksek tansiyon hastasıydı. Evde fenalaştı. Hastaneye kaldırdık ama kurtaramadık. Birbirlerini çok severlerdi" dedi.

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