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  • Son Güncelleme: 08.04.2019 10:05

Başkanı Altun'dan Başkan Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili önemli açıklama

Başkanı , ’ın bugün gerçekleştireceği ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Başkan'ın Rusya ziyaretiyle ilgili önemli açıklama

Başkanı , 'ın bugün gerçekleştireceği ziyaretine ilişkin resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.

İşte Altun'un açıklamaları:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bu yıl üçüncü kez biraraya geliyor. Karşılıklı çalışma inisiyatifi ve iyi niyetle ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konularda işbirliğimiz ekonomiden güvenliğe her alanda giderek gelişiyor.

Rusya ile savunma sanayii alanındaki işbirliğimizi karşılıklı askeri ürün temininden ortak üretim imkanlarına kadar geniş bir çerçevede ele alıyoruz. Savunma sanayii iki ülke ilişkilerinin önemli bir boyutunu oluşturuyor ve oluşturmaya da devam edecek.

ve Rusya olarak 'nin toprak bütünlüğüne saygı ve terörle mücadele ilkesi çerçevesinde hareket ediyoruz.

Ülkemize ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan terör örgütlerini destekleyen ülkeleri de bu tutumdan vazgeçmeye, sürece katkı vermeye davet ediyoruz."

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