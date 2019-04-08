Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği Rusya ziyaretine ilişkin resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.

İşte Altun'un açıklamaları:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bu yıl üçüncü kez biraraya geliyor. Karşılıklı çalışma inisiyatifi ve iyi niyetle ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konularda işbirliğimiz ekonomiden güvenliğe her alanda giderek gelişiyor.

Rusya ile savunma sanayii alanındaki işbirliğimizi karşılıklı askeri ürün temininden ortak üretim imkanlarına kadar geniş bir çerçevede ele alıyoruz. Savunma sanayii iki ülke ilişkilerinin önemli bir boyutunu oluşturuyor ve oluşturmaya da devam edecek.

Türkiye ve Rusya olarak Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı ve terörle mücadele ilkesi çerçevesinde hareket ediyoruz.



Ülkemize ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan terör örgütlerini destekleyen ülkeleri de bu tutumdan vazgeçmeye, sürece katkı vermeye davet ediyoruz."