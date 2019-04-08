AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre Malatya Arguvan merkezli bir deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre altında saat 20.38'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
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