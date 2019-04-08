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  • Son Güncelleme: 08.04.2019 21:03

Son dakika: 'da deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre merkezli bir deprem meydana geldi.

Malatya'da korkutan deprem!

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre merkezli bir deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre altında saat 20.38'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Detaylar geliyor...

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