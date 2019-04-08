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  • Son Güncelleme: 08.04.2019 21:40

Başkan Erdoğan 'dan ayrıldı

Başkan , 'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 20.50'de başkent 'dan hareket etti.

Başkan Erdoğan Rusya'dan ayrıldı

Başkan , Vnukovo Havalimanı'ndan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Devlet Protokol Müdürü Igor Bogdashev, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Başkanı , Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Moskova'dan ayrıldı.

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