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  • Son Güncelleme: 08.04.2019 20:12

'den uyarı! Kuvvetli fırtına geliyor

'den çok kritik uyarı geldi. , , , , ve için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Hızı 80 kilometreyi bulacak! Meteoroloji'den kritik uyarı!

7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede yarın zaman zaman hızı saatte 50-80 kilometreye ulaşacak rüzgarın etkili olması tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla yaşanabilecek soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Rüzgar ve fırtınanın etkisinin yarın saat 18.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

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