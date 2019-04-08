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  • 08.04.2019 19:48
  • Son Güncelleme: 08.04.2019 19:48

'da terör örgütü /'ya

'da terör örgütü / adına vatandaşlardan silah zoruyla para tahsil eden ve haraç toplayan suç örgütüne yönelik da 6 şüpheli yakalandı.

O ilimizde terör örgütü PKK/KCK'ya dev operasyon

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü / üyelerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında Mamak ilçesinde örgüt adına vatandaşlardan silah zoruyla para tahsil edildiği ve haraç toplandığı belirlendi.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri düzenledikleri da 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. ve D.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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