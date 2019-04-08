Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK üyelerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında Mamak ilçesinde örgüt adına vatandaşlardan silah zoruyla para tahsil edildiği ve haraç toplandığı belirlendi.
Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. ve D.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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