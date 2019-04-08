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  • 08.04.2019 15:44
  • Son Güncelleme: 08.04.2019 15:47

'nde şantaj skandalı! Birlikte olduğu kadınların kabusu oldu

’de tanıştıktan sonra gönül ilişkisi kurduğu kadınlardan fotoğraf ve video ile şantaj yaparak para aldığı iddia edilen şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Olay 26 Mart günü 'nin Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Y.(43) adlı kadın, bir süre önce tanıştığı Hüseyin B. (43) adlı şahıs ile gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Yaşanan birliktelik sonrasında Hüseyin B., çektiği müstehcen fotoğraf ve videolar ile A.Y.'ye şantaj yaparak zorla para talep etti. Hüseyin B.'nin tehditlerine dayanamayan A.Y., kendisine bir miktar para verdi. Ancak Hüseyin B.'nin şantajını sürdürdüğünü gören A.Y. Kocaeli emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek şahıstan şikayetçi oldu.



İhbar üzerine inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrasında şantaj yaptığı iddia edilen Hüseyin B.'nin 'de bir panayır alanında olduğu belirlendi. Tespit üzerine harekete geçen Gasp Büro ekipler, Hüseyin B.'yi Maltepe'de gözaltına alarak Kocaeli'ne getirdi. Şahsın emniyette yapılan incelemesinde İstanbul'da da birlikte olduğu kadınlara benzer şantajlar yaptığı, aralarında çocuk istismarı, cinsel sarkıntılığın da olduğu 19 ayrı suçtan aranması, hakkında kesinleşmiş 8.5 yıl hapis cezası olduğu belirlendi.

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Hüseyin B., işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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