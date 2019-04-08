İstanbul'da kim kazandı? AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkı merak ediliyor. 31 Mart yerel seçimler sonrası, usulsüzlükler yapıldığı iddiasıyla yapılan itirazlar neticesinde geçersiz oy sayımı yapılıyor. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında geçen yarışta kimin kazandığını merak eden vatandaşlar 'İstanbul'da hangi parti kazandı' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İstanbul'da geçersiz oy sayımında son durum nedir? Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkı kaç? İşte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un verdiği bilgilere göre, İstanbul'da son durum...

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARINDA SON DURUM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz'un yaptığı açıklamaya göre, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkı şu an; 16.442 olarak görülüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSTANBUL SEÇİMLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul seçimleriyle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, ​"Örgütlü müdahale içinde savcılıklara duyurular var. Savcılıklar bunun da gereğini yapacaktır. Sandıkta hırsızlıklar var. YSK'ya gidiş sandıktaki örgütlü müdahale yönelik. Her iki kanaldan bu iş yürütülecektir." ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın seçim ile ilgili yaptığı açıklamalarından satırbaşları:

ORGANİZE BAZI SUÇLARIN İŞLENDİĞİNİ GÖRÜYORUZ

"Usulsüzlükler bazı değil bütünü usulsüz. Böyle bir durum olduğu için böyle bir yola başvuruluyor. Bundan sonraki süreç yargı süreci. Bunun patronajı YSK'dır. Biz bu bilgilerle TV tespitleri var. Organize bazı suçların işlendiğini görüyoruz. Bütün tespitlerle nerede nasıl yolsuzluklar yapılmış boş arazilerde tarlalarda apartmanlar adres olarak gösterilmek suretiyle... Bütün bunlarla beraber adımı atacağız. Geçmişte ve dünyada bunların örnekleri var. 10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul'da 13-14 bin farkla seçimi kazandım havasına kimsenin girmesine gerek yok. Gönüllerin huzur bulabilmesi için yasal olarak müraacat edilmesi gereken yer ilçe, il seçim kurulları ve YSK'dır. İtiraz süreci biter ve sonuç başımızın üzeri deriz.

SAVCILIKLAR BUNUN DA GEREĞİNİ YAPACAKTIR

Örgütlü müdahalenin içinde savcılıklara duyurular var o ayrı konu, onu zaten savcılıklar bunun da gereğini o delillere dayalı olarak yapacaktır. İşin o boyutu ayrı. Bu işin hırsızlık boyutu var. Bir de sandıkta hırsızlıklar var. Şimdi biz YSK'ya gidiş, sandıktaki örgütlü müdahaleye yöneliktir. O ayrı bir iş ama o diğeri ise ayrı bir konu. Her iki kanaldan bu yürütülecektir. Temennim odur ki en ideal şekilde noktayı koyarız."

BÜTÜN MESELE YSK'NIN NOKTAYI KOYDUĞU SON ANDIR

Yasalara ters bir pankart asılmadıktan sonra kimsenin söyleyecek bir şeyi yok. Neden teşekkürler İstanbul pankartları asıldı diyorlar. Koca koca önünde kariyerleri olan tipler. Bir seçim geçilmiş. Bu seçimde her türlü iradesini ortaya koyan İstanbul halkına teşekkür etmemizden daha doğal ne olabilir. Aynı şeyi adayıyla beraber Bay Kemal İstanbul'un her yerine asabilir. İstanbul kazandı diyebilir. Bütün mesele YSK'nın noktayı koyduğu son andır. Biz bu konularda rahatız. Bizim İstanbul halkına teşekkür etmemizden daha doğal bir şey yok."

YEREL SEÇİMLERDE SON VİRAJA GİRİLDİ

31 Mart 2019 Pazar günü yapılan yerel seçimler ile ilgili itiraz maratonunda son viraja girildi. Partiler, il seçim kurullarının kararlarına karşı bugünden itibaren Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuru yapabilecek. İtiraz süreci 3 gün devam edecek.

YSK, bu itirazları ise 11-12-13 Nisan'da karara bağlayacak. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 2 Nisan'da başlayan itiraz sürecinde ikinci aşama da geride kaldı. İl seçim kurulları için karara bağlama süreci dün sona erdi.

Bugünden itibaren ise itirazda YSK süreci başlıyor. İtiraz sürecinin en yoğun yaşandığı İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde seçim sonuçlarına ilişkin partiler ve adaylar, il seçim kurullarının kararlarını YSK'ya taşıyabilecek. YSK'ya itirazlar 8-9-10 Nisan tarihlerinde yapılacak. İtirazların alınmasının ardından YSK bu itirazları, 11-12-13 Nisan'da karara bağlayacak.

YSK'nın vermiş olduğu karar nihai karar olacak. İstanbul'da bütün oyların yeniden sayılması için YSK'ya başvuran AK Parti, Ankara'daki büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ilişkin tüm oyların yani 12 bin 180 sandığın yeniden sayılması için de YSK'ya başvuruyor. İlçe seçim kurullarının kararıyla Ankara'da 11 ilçede sadece geçersiz oylar sayılırken, 13 ilçede ise oyların yeniden sayımına ilişkin talep YSK tarafından reddedildi.