Bursa'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullandıkları ve bulundurdukları belirlenen 2 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Daha sonra çalışmalarını genişleten ekipler, bu kişilerle bağlantılı olan ve uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen H.K, A.Ç, R.O, G.I ve B.A'yı düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 49 paket halinde 65 gram sentetik uyuşturucu ile satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si, haklarında "Uyuşturucu Madde Satın Almak veya Bulundurmak" suçundan yapılan işlemin ardından salıverildi.

H.K, A.Ç, R.O, G.I ve B.A ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

