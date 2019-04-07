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  • 07.04.2019 13:39
  • Son Güncelleme: 07.04.2019 13:39

Başkan Erdoğan 'ya gidiyor

Başkan , -Rusya ’nin sekizinci toplantısı için yarın ’ya gidiyor.

Başkan Erdoğan Moskova'ya gidiyor

Başkan Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı başkanlığında düzenlenecek sekizinci toplantısına ilgili bakan ve yetkililer de iştirak edecek. Toplantıda, -Rusya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ve kapsamlı şekilde ele alınacak. Görüşmeler sırasında başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve ayrıca muhtelif anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.

Başkan Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, Konsey toplantısı çerçevesinde Türk ve Rus iş adamlarıyla da bir araya gelecekler. Öte yandan 'daki dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Troya Operası ile Türkiye ve Rusya Federasyonu'nda karşılıklı olarak ilan edilen "2019 Kültür ve Yılı"nın açılışına ev sahipliği yapacak.

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