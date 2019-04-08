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  • 08.04.2019 14:34
  • Son Güncelleme: 08.04.2019 15:02

'da ihbar üzerine harekete geçen polis tam 15 bin adet madeni sahte euro ele geçirdi

’nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 200 bin lira olan 15 bin adet madeni sahte 2 euro ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre; Konya'dan Afyonkarahisar istikametine giden bir araçta sahte para olduğu ihbarı alan Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-300 karayolu üzerinde aracı durdurdu.

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