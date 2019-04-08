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  • 08.04.2019 19:33
  • Son Güncelleme: 08.04.2019 19:33

Azez'de ÖSO'ya yönelik terör saldırısı önlendi

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde ÖSO'ya bağlı Milli Ordu'ya yönelik bombalı terör saldırısı engellendi. Güvenlik güçleri, bombanın Milli Ordu'ya ait askeri araca YPG/PKK'lılarca yerleştirildiğini değerlendiriyor.

PKK'nın hain planı son anda önlendi

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Milli Ordu'ya ait askeri araca yerleştirilen bomba etkisiz hale getirildi.

Azez'in Siccu köyünde ÖSO'ya bağlı yaklaşık 30 alt grubun birleşerek oluşturduğu Milli Ordu'ya ait askeri araca bomba yerleştirildiği fark edildi.

Milli Ordu mensuplarının dikkati sonucu bomba düzeneği, sivillerin yaşadığı alandan uzaklaştırılarak imha ekiplerince etkisiz hale getirildi. Bombanın patlama kapasitesinin yüksek olduğu öğrenildi.

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