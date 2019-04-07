İzmir'in Kiraz İlçesi'nde yaşayan Saliha Özçınar (35), seçimlere hazırlanırken vefat eden babasının vaziyeti üzerine girdiği siyasette 2. kez belediye başkanı seçildi. "Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı" olarak hafızalara yerleşti. Vatandaşlardan bir kez daha güven oyu alan Kiraz Belediye Başkanı Özçınar, "Aslında siyasetçi bir kimliğim olmadı. Babam 'Benden sonra sen' dedi. Onun üzerine siyasete girdim" dedi. Anne Şerife Özçınar ise "Babasının vasiyetini yerine getirdi" diyerek kızıyla gurur duyduğunu söyledi.
Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, babasının vasiyetini yerine getirdi.
Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, babasının vasiyetini yerine getirdi.
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