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  • 07.04.2019 18:18
  • Son Güncelleme: 07.04.2019 18:19

'da evde : 1 yaralı

'da bir evde meydana gelen da 1 kişi yaralandı. Evde yaklaşık 4 kilogram esrar bulunurken, olayın da araçlarda kullanılan tankının, içerisine yerleştirmek için sökülmesi sırasında meydana geldiği iddia edildi.

Diyarbakır'da evde patlama

Alınan bilgiye göre, Bağlar ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi 1007. Sokak'taki bir evde meydana geldi. Patlamanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlama esnasında evde bulunan bir kişi ağır yaralandı. Kimliği öğrenilemeyen yaralı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamadan dolayı çıkan yangına çevredekiler ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Bu arada, evde yapılan aramada yaklaşık 4 kilogram esrar bulunurken, olayın da araçlarda kullanılan tankının, içerisine yerleştirmek için sökülmesi sırasında meydana geldiği iddia edildi.

Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.

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