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  • Son Güncelleme: 08.04.2019 03:49

Havalimanı'nı örnek gösteren Alman vatandaşı hizmete girmeyen Havalimanı için ülkesindeki politikacılara yüklendi

Havalimanı'nı 2006'dan beri bitmek bilmeyen Havalimanı ile kıyaslayan Alman vatandaşları, ülkedeki politikacılara yüklenerek, " telefon numarasını lütfen Berlin'deki Senato'ya gönderebilir mi?" şeklinde yorumlar yaptı.

İstanbul Havalimanı'na hayran kalan Alman vatandaşından ülkesindeki politikacılara gönderme

Havalimanı'nın taşınma haberleri Alman medyasında bol bol yer bulurken, ülkede temelleri 2006 yılında atılmasına rağmen hâlâ bitirilemediği için bir türlü hizmete girmeyen Havalimanı tartışma konusu oldu.

Alman vatandaşları da sosyal medyada 'nı örnek göstererek yetkililere tepkilerini dile getirdi. Bir Twitter kullanıcısı ise ile ilgili bir haberin altına " telefon numarasını lütfen Berlin'deki Senato'ya gönderebilir mi? Teşekkür ederim!" şeklinde bir mesaj yazdı. Bu paylaşım onlarca beğeni aldı.

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