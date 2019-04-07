İstanbul Havalimanı'nın taşınma haberleri Alman medyasında bol bol yer bulurken, ülkede temelleri 2006 yılında atılmasına rağmen hâlâ bitirilemediği için bir türlü hizmete girmeyen Berlin Havalimanı tartışma konusu oldu.

Alman vatandaşları da sosyal medyada İstanbul Havalimanı'nı örnek göstererek yetkililere tepkilerini dile getirdi. Bir Twitter kullanıcısı ise İstanbul Havalimanı ile ilgili bir haberin altına "Erdoğan bu inşaat şirketinin telefon numarasını lütfen Berlin'deki Senato'ya gönderebilir mi? Teşekkür ederim!" şeklinde bir mesaj yazdı. Bu paylaşım onlarca beğeni aldı.