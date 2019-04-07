Türkiye, seçimleri geride bıraktı. Adana Sarıçam'a bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde yaşanan muhtarlık yarışına ise şaibe bulaştı. Mahallede 6 isim muhtarlık için yarıştı. Çarkıpare Mahallesi Muhtarı Yalçın Uzun'un seçim oyunu ağızları açık bıraktı. Uzun'un 600 yakınını inşaat halindeki evlerde ikamet ediyor gibi gösterdiği yönünde söylentiler yayıldı. Mahallede seçim öncesi seçmen sayısı yüzde 30 artınca diğer adaylar şüphelenmeye başladı. Seçim günü de otobüslerle mahalleye gelen seçmenlerin oy kullanması şüpheleri daha da artırdı. Adaylar arasında yer alan Emrah Acıman, söz konusu seçmenlerden birini takibe aldı. Söz konusu kişinin inşaat halindeki binada kayıtlı gözüktüğünü saptadı. Yakınlarını ikametgahını inşaat halindeki evlere taşıyıp, onlar adına seçmen kayıtları hazırladığı iddia edilen Uzun, 670 oyla muhtarlığı kazandı. Sonuca itiraz eden diğer adaylar ise soluğu savcılıkta aldı. Muhtar Yalçın Uzun ise "Benim kendi ailem 40 kişi. 600 seçmeni ben getirdim diyelim. Bana sadece 30 kişi mi oy verdi?" diyerek iddiaları yalanladı.
SEÇİM TEKRARLANMALI
Emrah Acıman, muhtarın hayalet seçmen oyununu ortaya çıkardı. Acıman, "Çarkıpare'deki seçmen sayısındaki artış dikkat çekiciydi. Adam evinin yerini bile bilmiyordu. Sahte seçmenler silinerek seçimler tekrarlanmalı" ifadelerini kullandı.
SEÇİM TEKRARLANMALI
Emrah Acıman, muhtarın hayalet seçmen oyununu ortaya çıkardı. Acıman, "Çarkıpare'deki seçmen sayısındaki artış dikkat çekiciydi. Adam evinin yerini bile bilmiyordu. Sahte seçmenler silinerek seçimler tekrarlanmalı" ifadelerini kullandı.
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