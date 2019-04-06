MEB ilk atama 2019 yılı için sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğretmen adayları tarafından oldukça merak ediliyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresinde 5 Nisan tarihinde yani bugün açıklanması bekleniyor. Sözlü sınavlar ise 12 – 30 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Sözlü mülakat sonuçları ise 4 Temmuz tarihinde açıklanacak. 8 – 10 Temmuz tarihleri arasında sözlü mülakat sonuçlarına itiraz edilebilecek. Peki sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı nasıl olacak? İşte detaylar

2019 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresinde 5 Nisan tarihinde açıklanması bekleniyor. Sözlü sınavlar ise 12 – 30 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Sözlü mülakat sonuçları ise 4 Temmuz tarihinde açıklanacak.

8 – 10 Temmuz tarihleri arasında sözlü mülakat sonuçlarına itiraz edilebilecek. Kesinleşmiş sonuçlar 16 Temmuz 2019 tarihinde MEB tarafından ilan edilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARDA BRANŞ DAĞILIMLARI NELER OLACAK?

Kurumun yaptığı açıklamaya göre atamalarda branş dağılımları şu şekilde olacak; Sınıf Öğretmenliği (2 bin 11), İngilizce (bin 960), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922), Okul Öncesi (bin 599), İlköğretim Matematik (bin 448), Özel Eğitim (bin 410), Rehberlik (bin 120), Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149), Türkçe (bin 149), Beden Eğitimi (781)

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Tercih takvimi MEB tarafından daha sonra duyurulacak.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

* Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

"Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum."

"Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

* Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVI NASIL OLACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava alınacak adaylar http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Sözlü sınava alınacak adaylar Ek 3'te yer alan Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

Sözleşmeli Öğretmen Nedir, Ne Demektir?

Sözleşmeli öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından getirilmiş bir sistemdir. Devlet kadrolarının kontrol altına alınmaya çalışılması ve sürekli olarak öğretmenleri dinamik ve yenilikçi tutmaya çalışan sistemdir. Sözleşmeli öğretmen olarak görev alan kişiler görev süresince öğretmen performans puanı için sürekli olarak çalışmakta ve kendini geliştirmeye çalışmak zorundadır. Bu şekilde düşünce yapısı nedeniyle oldukça iyi bir sistem gibi görülmektedir. Öğretmenlerin kendini tekrarlamasını ve oldukları yerde saymasını engelleyen sürekli olarak kendini geliştiren öğretmenler yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

Kadrolu Öğretmen ile Sözleşmeli Öğretmen Arasındaki Farklar Nelerdir?

Sözleşmeli öğretmenlerde, kadrolu öğretmenlerin sahip olduğu bazı özlük hakları yoktur. Sözleşmeli öğretmenlerin tayin isteme ve atanma yeri gibi seçme şansları bulunmamaktadır; bu sebeple kadro almalarında bölge ile alakalı olarak gecikmeler yaşanabilmektedir. Sözleşmeli öğretmenlerden SSK kesintisi yapılmaktadır, sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenlere göre daha az maaş almaktadırlar ve kadroluların aksine maaşlarında sözleşmeli olarak görev yaptıkları süreç içinde görev yaptıkları okullardan tahsil ederler. Bu durum zaman zaman maaş gecikmeleri yaşamalarına da neden olabilmektedir. Sözleşmeli öğretmenler yönetici, müdür ve müfettiş olmaları ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu sebeple bu mevkilere gelememektedirler. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri her yıl yenilenmektedir. Sözleşmeli öğretmenlikler de herhangi bir kıdem tazminatı ve kademe ilerlemesi bulunmamaktadır. 10 yıllık sözleşmeli öğretmen ile 1 yıllık sözleşmeli öğretmen aynı haklara ve mevkiye sahiptir. Bu yazımızda sözleşmeli öğretmenlik nedir detaylı olarak anlattık.