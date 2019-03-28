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Öğretmene atama fırsatı

Ataması yapılacak 20 bin öğretmen kadrosu için başvurular alınıyor. Son tarih ise 1 Nisan...

Öğretmene atama fırsatı
Milli Eğitim Bakanlığı'nca ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular başladı. Başvurular, 1 Nisan'da sona erecek. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvurular 'https://ilkatama. meb.gov.tr' adresinden alınıyor. Adaylar, başvuruları ve buna ilişkin elektronik müracaat formunun çıktısını, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatacak. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecek. Başvuruları onaylananlardan KPSSP10- KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere, alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava alınacak.

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