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  • Son Güncelleme: 06.04.2019 12:24

Eşbaşkanı siyonist olduğunu gizlemiyor

Kandil'in siyasi uzantısı 'nin Eşbaşkanı öncesi partisinin  mitinginde yaptığı konuşmada, sözde vaad edilmiş topraklarını ’e vermeyi ima ederek, siyonist emellere hizmet ettiğini resmen itiraf etmiş. İşte o konuşması...

öncesi Kandil'in partisi 'nin mitinginde konuşan 'nin skandal sözleri maskesini düşürdü ve gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Sözde vaad edilmiş toprakları 'e vermeyi ima eden Sezai Temelli, siyonist emellere hizmet ettiğini gizlemedi.

BURALAR VAAD EDİLMİŞ TOPRAKLAR
Sezai Temelli konuşmasında, "Bugün Türkiye'nin en bereketli toprakları burası. Buralar vaad edilmiş topraklar. Musa, bütün ömrünü bu toprakları arayarak geçirdi. Geldiler bu toprakları da kuruttular!" diyor.

TEPKİ YAĞIYOR
Sosyal medyadan Sezai Temelli'nin sözlerine tepki yağıyor:
"Biz bu toprakları şehitlerimizin kanıyla aldık. Burası vatanımız. Bizim, Siyonist uşaklarına verecek tek karış toprağımız yok!"

TÜRKİYE'DEN DE TOPRAK İSTİYORLAR
Takvim gazetesi yazarı , 11 Aralık 2017 tarihindeki "Siyonistler Türkiye'den de toprak istiyorlar" başlıklı köşe yazısında bu konuyu ele almıştı.

İşte yazısının o kısmı:

Mesele sadece mü?
İşte, 'deki herkesi ilgilendiren mühim soru budur..

Kudüs'ü, İsrail'in başkenti yapmak isteyenler kimler?

... Bunu neden istiyorlar? Dini inançlarından dolayı... Başka nerelerinin kendilerine vaat edildiğini iddia ediyorlar? Bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun neredeyse tamamını... Yani, Türkiye Cumhuriyeti'nin tam olarak yarısının, Siyonist Yahudilere ait olması gerektiğini iddia ediyorlar. Buna iman etmişler ve resmen hayalini kuruyorlar. Kudüs; Siyonist, azgın, terörist devlet İsrail'in olursa, aynı gerekçe ile Türkiye Cumhuriyeti topraklarında da hak iddia edecekler.

SİYONİZM NEDİR?
Siyonizm, Filistin'de Yahudiler için yeniden bir vatan kurulmasına destek veren uluslararası Yahudi siyasi hareketidir. Söz konusu alan, Tevrat'ta bahsi geçen ve İsrail Diyarı (İbranice: Eretz Yisra'el) adı verilen topraklardır. İsrail'in kurulmasından bu yana, Siyonist hareket de şekil değiştirerek öncelikle Modern İsrail devletinin desteklenmesi amacı ile varlığını sürdürmektedir. Filistin'de Yahudiler için yeniden bir vatan kurulmasına destek veren uluslararası Yahudi siyasi hareketidir. Söz konusu alan, Tevrat'ta bahsi geçen ve İsrail Diyarı (İbranice: Eretz Yisra'el) adı verilen topraklardır. İsrail'in kurulmasından bu yana, Siyonist hareket de şekil değiştirerek öncelikle Modern İsrail devletinin desteklenmesi amacı ile varlığını sürdürmektedir.

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