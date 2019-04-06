Hatay'dan acı haber: 1 asker şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 'Hatay sınır hattında nöbet esnasında teröristlerce açılan ateş sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.'denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'ın Yaylağı ilçesinde bir askerin teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olduğunu açıkladı.



Milli Savunma Bakanlığı, nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Yayladağı/Hatay sınır hattında 6 Nisan 2019 tarihinde nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."