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  • Son Güncelleme: 05.04.2019 21:45

'da öğrencileri ettiği ileri sürülen kişiyi, öfkeli kalabalığın elinden polis kurtardı

'da, iddiaya göre okul çıkışında öğrencileri eden kişi, otomobilinde mahalle sakinlerince linç edilmek istendi. Taciz şüphelisi, öfkeli kalabalığın elinden olay yerine gelen polis tarafından kurtarılarak, gözaltına alındı.

Güneykent Mahallesi'ndeki Karatay İlkokulu'nda okuyan bazı öğrencilerin ders çıkışında okulun önünde bekleyen kişi tarafından taciz edildiği iddia edildi.

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