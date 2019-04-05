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  • Son Güncelleme: 05.04.2019 18:39

'da sınıra askeri araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne () ait askeri araçlar, 'ın ilçesine ulaştı.

Reyhanlı'da sınıra askeri araç sevkiyatı

Çeşitli birliklerden sınırına sevk edilen ve Kırıkhan ilçesi yönünden gelen 'ya ait araçlar ilçesine geldi. Araçların sınırda çeşitli birliklere sevk edileceği öğrenildi.

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