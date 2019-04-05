Çeşitli birliklerden Hatay sınırına sevk edilen ve Kırıkhan ilçesi yönünden gelen TSK'ya ait araçlar Reyhanlı ilçesine geldi. Araçların sınırda çeşitli birliklere sevk edileceği öğrenildi.
Reyhanlı'da sınıra askeri araç sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
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