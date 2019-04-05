Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 05.04.2019 18:39
  • Son Güncelleme: 05.04.2019 18:49

'ta muhtarlık kavgası: 5 yaralı

'ta iki grup arasında muhtarlık leri yüzünden çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, bir araç ise kullanılamaz hale geldi.


'ta muhtarlık i yüzünden çıkan sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Merkeze bağlı Yalınkaya köyünde 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ndeki muhtarlık seçiminin ardından 2 grup arasında muhtar adaylığı dolayısıyla tartışma yaşandı.

Tartışmadan 5 gün sonra il merkezindeki Faikbey Caddesi'nde bugün karşılaşan taraflar arasında çıkan sopalı kavgada A.H, D.B, Y.H, M.H. ve Ç.B. yaralandı.

Taraflar, olay yerine gelen polisler tarafından yatıştırıldı. Kavgada yaralanan 5 kişi, Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan bazı kişileri de gözaltına aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriKars'ta muhtarlık kavgası: 5 yaralı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri