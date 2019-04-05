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  • Son Güncelleme: 05.04.2019 18:16

Başkan Erdoğan'dan Avukatlar Günü tebriği

Başkan 5 Nisan Avukatlar Günü sebebiyle resmi Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Başkan Erdoğan'dan Avukatlar Günü tebriği
Başkan 5 Nisan Avukatlar Günü sebebiyle resmi Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Erdoğan yayınladığı mesajda," Adalet sistemimizin temel unsuru ve hak arayışımızın en önemli vesilesi olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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