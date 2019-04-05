AK Partıi YSK Temsilcisi Recep Özel, "Bir yanlışlık varsa itirazımızı her seçim kullanıyoruz. Seçimi yöneten il, ilçe seçim kurullarıdır. CHP'nin, İP'in, MHP'nin de itirazları var. Hemen mazbatamı verin diyorlar, yasada itiraz hakkı var. Sandıklarda usulsüzlükler var. Boş tutanaklara imzalar atıldığını biliyoruz" dedi. Oy sayımıyla ilgili de son bilgileri veren Özel, "Şu anda 19 bin oy farkı var, 29 binden düştü. İstanbul'da oyların tamamının sayılması halinde, AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım kazanır" ifadelerini kullandı.
- Güncel
- 05.04.2019
- Gazete
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