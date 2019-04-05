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Moskova'da stratejik panel

T.C. tarafından, dünyanın stratejik öneme sahip ülkelerinde düzenlenmekte olan "" paneller dizisinin yeni etkinliği dün Moskova'da düzenlendi.

Stratejik panel
T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, dünyanın stratejik öneme sahip ülkelerinde düzenlenmekte olan "" paneller dizisinin yeni etkinliği dün Moskova'da düzenlendi. Daha önce New York'ta, Berlin'de, Buenos Aires'te, Londra'da, Pekin ve Şangay'da düzenlenen oturumlarda, ülkemizin nereden nereye geldiği anlatıldı. Dünkü panelde konuşan, SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın "Türk Dış Politikası ve Suriye", SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Dr. Enes Bayraklı "Suriye'de Türkiye-Rusya İşbirliği ve Transatlantik İlişkilere Etkisi" ve İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Alptekin ise "Suriye İç Savaşı ve Türkiye'nin Terörle Mücadele Stratejisi" konularını anlattılar.

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