AK Parti'den açıklama: Rakamlar konuşuyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 1 Nisan'dan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın lehine 12 bin 750 oyun eklendiğini açıkladı. Yavuz, "530 sandıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109'dur. 5 bin 857 sandıkta geçersiz oylar sayıldı, bunun bin 641'inin AK Parti lehine olduğu anlaşıldı" dedi. Yavuz, YSK'dan aldıkları ilçe seçim kurullarından girilen bir sayım döküm sonuç çizelgesinde çok miktarda oyun sisteme girilmediğini gördüklerini söyledi. "Bunlar o kadar fazla ki. Daha bunlara ilişkin herhangi bir adım atmış değiliz. Daha elimizde çok miktarda düzeltilecek sandık gördük, maddi hata yoluyla sayımın dışında. Onlar da henüz duruyor. Suistimal ve usulsüzlükleri belirliyoruz ve bunları düzeltiyoruz. Göreceksiniz çok daha farklı sonuçlar ortaya çıkacak. Çünkü perşembenin gelişi çarşambadan belli olur derler. Bu biraz ona benziyor" sözlerini ilave etti.
TÜM OYLAR İÇİN BAŞVURU
AK Parti, İstanbul genelindeki geçerli geçersiz tüm oyların yeniden sayılması için YSK'ya başvuruda bulundu.
15 İLÇEDE GEÇERSİZ OYLAR YENİDEN SAYILACAK
İstanbul İl Seçim Kurulu, 15 ilçede daha geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi. Böylece, Küçükçekmece, Pendik, Bahçelievler, Üsküdar, Sultangazi, Kağıthane, Avcılar, Sancaktepe, Güngören, Şişli, Arnavutköy, Beylikdüzü, Beşiktaş, Kadıköy ve Beyoğlu'nda oylar yeniden sayılacak. Maltepe'de ise tüm oylar yeniden hesaplanacak.
TÜM OYLAR İÇİN BAŞVURU
AK Parti, İstanbul genelindeki geçerli geçersiz tüm oyların yeniden sayılması için YSK'ya başvuruda bulundu.
15 İLÇEDE GEÇERSİZ OYLAR YENİDEN SAYILACAK
İstanbul İl Seçim Kurulu, 15 ilçede daha geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi. Böylece, Küçükçekmece, Pendik, Bahçelievler, Üsküdar, Sultangazi, Kağıthane, Avcılar, Sancaktepe, Güngören, Şişli, Arnavutköy, Beylikdüzü, Beşiktaş, Kadıköy ve Beyoğlu'nda oylar yeniden sayılacak. Maltepe'de ise tüm oylar yeniden hesaplanacak.
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